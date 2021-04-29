因隨著世界經濟復甦，以及各國轉向更環保、更加銅密集型能源轉型，引發供應上短缺的擔憂預期，自2020年3月以來，銅價已暴漲逾倍，截至周三(4/28)銅價在10年高價附近盤整，目前市場等待美國聯邦儲備理事會(FED)宣布政策。市場多頭看法不一，其中高盛分析師預測銅價或將上漲刷新紀錄，預料銅價可望突破10,000美元的重要關口只是時間問題，市場另一派指出，漲勢看似過度，再未來銅價進一步上漲之前亦可能會出現大幅回調。

終場周三(4/28)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲1,389美元，報每公噸28,539美元；期鎳上漲466美元，報每公噸17,429美元；期鋅下跌6美元，報每公噸2,919.5美元；期鋁上漲3.5美元，報每公噸2,399.5美元；期銅上漲20.5美元，報每公噸9,876美元；期鉛上漲12.5美元，報每公噸2,102.5美元。(商品行情網)

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