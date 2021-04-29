華科集團PCB廠—瀚宇博(5469)及精成科(6191)第1季業績表現亮眼，其中瀚宇博第1季稅後盈餘7.78億元，年成長2.83倍，創下歷年同期新高，精成科第1季稅後盈餘為6.81億元，年成長5.81倍，由於PC、消費性產品及車用相關需求都不錯，只要缺料問題不嚴重，瀚宇博及精成科均預估，第2季營運可望優於第1季。

受惠於遠距生活及宅經濟需求持續，瀚宇博及精成科第1季營運淡季如旺季出色，其中瀚宇博第1季合併營收為123.46億元，年成長42.64%，營業毛利為24.97億元，單季合併毛利率為20.23%，年增4.35個百分點，營業淨利為14.11億元，稅後盈餘為7.78億元，年成長2.83倍，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.48元。

瀚宇博表示，目前訂單感覺還不錯，變數是下游客戶長短料問題是否影響拉貨，且大宗物資價格及國際運費對毛利有很大的牽動，我們自3月陸續向客戶調漲價格，預計第2季開始反應，第2季毛利率須視稼動率及向客戶反應成本調漲價格的速度，整體來看，第2季有機會比第1季好。

精成科第1季合併營業收入為64.9億元，年成長44.13%，營業毛利為12.84億元，單季合併毛利率為19.78%，年增5.49個百分點，營業淨利為8.24億元，稅後盈餘為6.81億元，年增5.81倍，每股盈餘為1.33元。

就各產品來看，第1季PC及NB年成長60%，消費性產品年成長20%，汽車客戶因以歐美及日本客戶為主，受疫情僅成長8%。

展望第2季，精成科表示，目前訂單到第2季都沒有問題，但擔心缺料問題影響客戶拉貨；而材料成本上漲也會影響第2季毛利，將與客戶議價，儘量維持目前的毛利率水準。

瀚宇博及精成科董事會也通過109年度配息，其中瀚宇博決配息2.2元，精成科除配息0.8元，亦辦理現金減資每股退還0.8元，若參與除息及現金減資，精成科股東每股可拿回1.6元現金。

精成科表示，為提升股東權益報酬率，增加公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股本予股東；現金減資金額預定為4億1243萬9030元，預計銷除股份4124萬3903股，預計現金減資比率約8%，每股退還0.8元，減資後預計實收股本為47億4303萬元。

(時報資訊)