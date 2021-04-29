台北市「松山分局黑衣人之亂」每天一爆，面對台北市警松山分局所長、副所長疏縱人犯、湮滅證據案等膽大妄為的做法，台北市長柯文哲都在臉書發聲，提到「先有真相，再做懲處」，質疑警界這一連串連環爆，應是「警界長年來被詬病的吃案文化」所導致，要想根除，重新贏回人民信任，追懲不是首要，最要緊的是找出真正原因，才能有效的改革。

據台北市長柯文哲昨（28）日發布於臉書的貼文，他強調，松山分局事雖然沒錄到的監視器畫面被找到了，但「完整真相還在調查中」，並直指本月22日下午，當松山分局發出採訪通知，找來闖入中崙派出所黑衣人，一同在媒體面前上演和解戲碼時，柯文哲得知後立馬下令停止這場鬧劇，要求先做調查，因為「事關執法尊嚴，絕對不能和稀泥」。

此外，柯文哲也呼籲大家思考這起事件背後真正問題，像是「一個所長為何要湮滅證據？動機何在？有沒有遭到其他壓力？這是不是警界長年來被詬病的吃案文化？」唯有找出真相，長年警界遭詬病的文化才能獲得改革契機。

又柯文哲認為，警界近年士氣低落，某程度跟人事升遷制度崩壞有關，賞罰不明，升遷不公，自然警紀紊亂。因此柯文哲最後不忘向認真執法的同仁加油打氣，高呼「你們仍是這個社會堅實的後盾，不要灰心！」更強調自己絕不姑息此次事件「勿枉勿縱！該負責就負責！」

另一方面，警政署如今也已將松山案相關人員手機等證物送去刑事局鑑識，並調閱通聯，試圖還原真相，若有黑道掛勾情事或涉案漏網之魚，絕對不寬貸。而原訂7月中屆退的台北市警察局長陳嘉昌，因為警界形象被松山事件給重創，自身感到非常自責，已向北市府、警政署自請處分。

以下為台北市長柯文哲臉書全文：

先有真相，再做懲處。

松山分局的事件，上週新聞揭露，我就要求警察局，做完整的事件分析，再進晨會報告。

4/22日下午，當松山分局發出採訪通知，找闖入中崙派出所的黑衣人在媒體前上演和解，我們即時下令停止，要求先做調查，事關執法尊嚴，絕對不能和稀泥。

調查後，原本說沒錄到的畫面被找到了，但完整的真相還在調查中。

一個所長為何要湮滅證據？動機何在？有沒有遭到其他壓力？這是不是警界長年來被詬病的吃案文化？如果是，現在不是追懲處的時候，一定要找出真正的原因，才有改革的契機。

我當台北市長六年了，我始終主張：警界人事升遷調動，應該依制度執行。近年來警界士氣低落，某種程度也跟警察人事升遷制度的崩壞有關；賞罰不明，升遷不公，自然警紀會紊亂。

這個事件，對台北市警局絕對是一個重創。在此，我為所有認真執法的警察同仁打氣，你們仍是這個社會堅實的後盾，不要灰心！松山分局事件懲處，我也主張一定要勿枉勿縱，該負責就負責！讓真相水落石出，懲處才有意義，也才有正義。

(中時新聞網)