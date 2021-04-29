台南市玉井區望明里綠色隧道土檨仔結實纍纍，公所結合社區，5月1日至2日將舉行採果樂活動。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區望明里綠色隧道土檨仔結實纍纍，公所結合社區，5月1日至2日將舉行採果樂活動。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區望明里綠色隧道土檨仔結實纍纍，公所結合社區，5月1日至2日將舉行採果樂活動，1日上午「舉頭望明月，酸甜好滋味」活動採預約報名，1日下午及2日則開放自由採果，公所不提供工具。

玉井區望明里綠色隧道是玉井知名景點，芒果樹多達120株，由社區認養管理，除了舉辦採果活動，也請社區長輩製作芒果青當伴手禮。

玉井區公所為推廣當地農特產和在地自然景觀，5月1日上午9時至11時30分由望明社區發展協會主辦「舉頭望明月，酸甜好滋味」採果樂活動，採電話報名，限25組，每組3-4人，額滿為止，每人收費150元，活動內容有社區導覽、提供採芒果工具、情人果DIY體驗，除了可以把自採芒果帶回家，還有芒果青伴手禮。

此外，5月1日中午12時至下午3時，5月2日上午9時至下午3時開放自由採，讓沒有報名的民眾也能體驗採收土芒果的樂趣，但民眾要自備採收工具。

區長陳新澈表示，除了採果活動，公所也結合各類業務宣導，呼籲民眾共同抗旱和節約用水、地震避難三步驟、防災背包、防範一氧化碳中毒、住警器安裝之重要、玉井區疏散避難地圖和等資訊。

採果樂活動報名專線，0955-714255鄭小姐，0913-867122陳小姐。

(中時 )