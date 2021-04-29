繼總統蔡英文2013年4月20日寫下「藻礁永存」的承諾後，今年4月22日「世界地球日」珍愛藻礁公投領銜人潘忠政於總統府親自邀請總統今（29）日蒞臨大潭藻礁，至今仍然「已讀不回」；農委會主委陳吉仲今日表示，總統非常關心，但今天行程上無法配合，會再找時間前往大潭藻礁。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲審查農委會預算解凍案等16案及「食農教育法草案」。

潘忠政在4月22日世界地球日總統會面環團的例行行程中，當面邀請總統在今天4月29日大潮到大潭藻礁海域看柴山多杯孔珊瑚，讓總統記得親筆寫下藻礁永存的承諾，但至今仍未收到府方正式回應。

陳吉仲會前聯訪表示，潘忠政老師上周邀請蔡總統今天去看藻礁，但總統今天在時間上無法配合，會再找時間去看，顯見總統非常關心，這也就是為什麼會希望和所有環團以及學術界來討論，現行縮小開發規模對藻礁到底還有沒有影響？如果有，是否有其他方案可以將對藻礁的影響降到最低，在經過幾個月的密切溝通後，有信心可以找到最佳方案，讓中油三接可以順利完成。

陳吉仲強調，能源轉型非常重要，大家在非核、減煤、增氣、護藻礁的前提下，相信可以找到最佳方案。

陳吉仲最後不忘提醒，農遊券只剩3萬多張，希望大家可以在明天最後一天使用完畢。

(中時 )