疫情再生變？華航諾富特飯店傳清空消毒 09:342021/04/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空1周內有9名機師確診新冠肺炎，還有2名機師的家人遭傳染，華航昨宣布機組員返台居家檢疫即起改為一人一戶，不過今傳出有機師返台後，原本該到華航園區的諾富特飯店居檢，一大早卻被通知全棟大消毒，改到集中檢疫所，引發外界對疫情擴大的揣測。對此，華航表示無法回應，相關疫情資訊要由中央流行疫情指揮中心統一說明。 印度疫情為何演變成人間煉獄 Alphabet連兩季獲利衝新高 (中時 ) #機師 #華航 #返台 #疫情 #生變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玄奘大學原創 66隻小牛 國際奔牛節吸晴 10:362021/04/29 新消息 台南跨境電商賣農特產 衝雲端商機 04:102021/04/29 地方新聞 《國際產業》Spotify看Q2稍弱 Q1業績優預期 10:352021/04/29 財經 林口康橋2人染疫 全校改線上教學 04:102021/04/29 焦點要聞 案1112跑去跳舞4.5小時 網翻出當天舞場照片傻眼：全完了 00:272021/04/29 生活 《國際油價》樂觀情緒推助 原油期貨連2漲 09:442021/04/29 財經 入住內湖豪宅區千萬有找 瑪瑪咪雅988萬起 09:002021/04/29 房市新訊 御頂不租了 六福皇宮B3將重新招商 04:102021/04/29 財經要聞 新增3例本土案例 華航機師疫情 燒向社區 04:102021/04/29 焦點要聞 鄭文燦證實華航諾富特淨空計畫 422機組員淨空消毒14天 10:132021/04/29 生活 機師妻兒染疫 關鍵28天社區緊張 04:102021/04/29 焦點要聞 生活熱門新聞 比華航機師還恐怖！他點這一例非同小可：陳時中恐要跌落神壇 - 生活 案1112跑去跳舞4.5小時 網翻出當天舞場照片傻眼：全完了 - 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 鄭文燦證實：華航諾富特主管染疫 「有民眾前往消費」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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