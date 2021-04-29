中華航空1周內有9名機師確診新冠肺炎，還有2名機師的家人遭傳染，華航昨宣布機組員返台居家檢疫即起改為一人一戶，不過今傳出有機師返台後，原本該到華航園區的諾富特飯店居檢，一大早卻被通知全棟大消毒，改到集中檢疫所，引發外界對疫情擴大的揣測。對此，華航表示無法回應，相關疫情資訊要由中央流行疫情指揮中心統一說明。

(中時 )