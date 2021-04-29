華航機師染疫風暴持續擴大，若加上輸出澳洲的印尼籍機師，至今已9人確診，這還不包括近日陸續確診的機師家人；另有兩名機師抗體呈陽性。事態發展嚴重，原擔任華航機組員返台後居家檢疫住所的諾富特飯店，今「全館清空」，逾400名機組員全數移至防疫旅館及集中檢疫所。桃園醫院人員進駐消毒14天、指揮中心指揮官陳時中親自坐鎮。

疫情是否越滾越大？位在桃園機場旁、華航總公司園區內的諾富特飯店，今被指揮中心要求清空，所有正在居家檢疫的機組員，即起全部移往指定的防疫旅館或集中檢疫所。由於事發突然，消息傳開後，華航內部人心惶惶，擔憂「疫情有變化嗎」。

桃園市長鄭文燦證實，陳時中今前往諾富特，親自坐鎮指揮。華航低調回應，一切訊息由指揮中心統一發布。

事實上，在華航機師連環確診後，外界把矛頭指向居檢用的諾富特，是不是在防疫管理、清潔消毒出了問題，反形成傳播病毒的大本營。不過指揮中心表示，經實地勘查，「飯店做得很好」。

只是染疫機師的感染源至今不明，會不會有潛在傳播者仍未找出來，成了指揮中心最頭痛的問題。諾富特清空，或許是堅壁清野的第一步。

(中時新聞網)