網路知名紅人「MC姐」陳佳君26日深夜在西門町的「猛鬼國宅」西寧大樓墜樓不治，得年29歲。噩耗傳出後震驚外界，曾與她鬧上法院的F cup辣模辛尤里，聽到MC姐的逝世感性發文了。

MC姐因不滿前男友和辛尤里過於親密，2017年在臉書、爆料公社與爆廢公社二館PO文辱罵辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」，還貼出疑似辛尤里整形前的診所外流照，被對方依公然侮辱等罪判拘役60天確定，並求償200萬元，但因沒請律師也未出席開庭，民事訴訟被駁回，搶男人大戰才暫時落幕。

想不到MC姐近日疑因憂鬱症和情感問題，結束短短29年生命，辛尤里29日凌晨在IG限時動態有感而發，透露自己每天也過得憂鬱、不快樂，情緒低落時也會想不開，「但不管是今天的新聞報導還是前幾天朋友的開導談話，我想我不會想再鬧輕生了，輕生最後只剩別人寫給你的故事，而過去的努力也不就是一起埋進土裡而已。」她勵志的自我打氣：「最好的報復就是把怨氣化成所有你能拚的幹勁！繼續拚下去直到沒力為止，我相信我有能力也成為別人羨慕的那個人！而不是被可惜的那個人。」

MC姐個性直率火爆，生前不只跟辛尤里槓上，還與新北市前市議員李婉鈺、林姓女網紅、某人妻起口角糾紛，成為跑法院的常客，但她也怒告過一名宋姓男子對其不當觸碰，呼籲所有女孩一定要懂得保護自己，最後宋男以性騷擾罪遭檢方起訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)