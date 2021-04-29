就算暴龍後衛羅瑞在今年交易截止日前夕沒能成功被交易離隊，不過根據《The Athletic》權威記者阿米克29日爆料，七六人仍對羅瑞深感興趣，打算在今年夏天休兵期間利用先簽後換方式招募，畢竟羅瑞早被謠傳不想繼續待在暴龍打球了。

其實今年交易截止日前夕，不少球隊都想招募羅瑞，就連羅瑞自己都傳出提前跟隊友告別謠言，畢竟他想要前往可以爭冠的球隊效力，像是熱火、七六人等隊，可惜暴龍高層最後決定把他留到本季打完為止，卻也評估羅瑞今年夏天走定了。

七六人則是始終希望找來一名有經驗的控球好手加盟，以便輔佐恩比德、班西蒙斯兩名年輕新星，儘管在今年交易截止日換來喬治希爾，有效增加後場深度，但希爾狀態打打停停，也讓七六人高層把眼光提前放在今年夏天招募羅瑞身上。

羅瑞雖然已經35歲了，卻在本季仍有場均16.7分、7.3助攻與5.5籃板的高效率表現，假如七六人真的可以成功招募到他，確實可以讓團隊戰力更上層樓，問題還是羅瑞的年薪頗高，七六人是否可以提出能讓羅瑞與暴龍同時滿意的交易條件仍將觀察。

(中時 )