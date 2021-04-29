後方閃避不及撞上的黑色自小客車車頭毀損嚴重。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

29日凌晨近1點時1名28歲楊男駕駛自小客車行經國道三號南向295.8公里處時，因不明原因自撞護欄，車子翻覆在內線車道後人噴飛至路中間，導致1台自小客車閃避不及撞上及2台自小客車撞擊掉落物後停車於路肩，楊男送醫後不治身亡，詳細肇事原因待警方調查中。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科今天凌晨0點54分接獲報案指，國道三號南下296.2K有車禍發生並有民眾受傷需要救援，立即派遣第二消防大隊東區分隊器材車及救護車出勤，救護人員抵達現場時發現有一名傷者倒臥在路上，另一名傷者則站在路肩，倒臥者全身多處骨折且無呼吸無脈搏，立即給予傷者頸圈、長背板固定、CPR、AED、LUCAS後將其送往聖馬爾定醫院救治。

現場狀況慘烈，楊男的自小客車車體變形、輪胎掉落，另一台自小客車車頭也嚴重毀損，據了解，撞上翻覆車輛的黃男表示，完全不知道發生什麼事就撞上，自已也嚇了一跳。

警方表示，28歲楊男自撞內側護欄後翻覆在內線車道，肇因仍在調查中，後方黃男因閃避不及而撞上，另兩台自小客車則因撞擊事故現場掉落物後停在外側路肩，後方三台車輛皆無酒駕，楊男部分則委請醫院抽血檢驗。

(中時 )