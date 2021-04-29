今天在大聯盟場上道奇以8：0解決紅人，其中先發王牌柯蕭(Clayton Kershaw )表現功不可沒，他今天繳出7局8K無失分優質成績，其中只被敲出4支零星安打、投出1保送，據大聯盟記者Juan Toribio報導，此役是柯蕭生涯第83次先發無失分退場，追平「巨怪」藍迪強生(Randy Johnson)紀錄，並列自1920年來史上第六。僅落後萊恩(Nolan Ryan)、麥達克斯(Greg Maddux)、克萊門斯(Roger Clemens)、索頓(Don Sutton)和席佛(Tom Seaver)。

本場柯蕭表現近乎完美，將自責分率降到2.09，本季拿下4勝2敗，「今天是個好日子，」道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)說。「用大比分拿下比賽是一件令人高興的事，而這始於柯蕭，他讓球隊有一位領導者，他也做好自己的工作。」憑藉出色表現，柯蕭繼續他在賽季初的統治級表現。這是他傑出生涯中最好的六場，撇除開幕戰對洛磯的表現，過去五場比賽他自責分率是完美的1.09。「回到勝利的行列中真是太好了，連輸三場感覺很差。」柯蕭說。

而今天道奇打線全力支援柯蕭，痛宰紅人投手葛瑞(Sonny Gray)，靠著雷利(Luke Raley)和泰勒(Chris Taylor)在第2局開始得分，到第3局騰納(Justin Turner)敲出中外野方向全壘打再添分數，而到了第8局道奇則是一陣猛攻拿下6分，包括泰勒和外野手貝茲（Mookie Betts）都接連敲出安打送回分數，而貝茲這場5打數2安打貢獻2分打點，是勝利功臣之一，全場道奇就靠著8支安打拿了8分奪下這場漂亮的勝利。

(中時新聞網)