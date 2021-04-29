小提琴大師明茲（Shlomo Mintz）原本明30日要與台北市立交響樂團演奏貝多芬小提琴協奏曲，但因年紀大，在來台隔離21天後，雖核酸檢測一切正常，但整體狀態不適，指揮家殷巴爾表示，先讓明茲休息，團方也緊急在12小時內尋覓人選，最後敲定改由伊莉莎白大賽桂冠得主魏靖儀上場，曲目改為柴可夫斯基小提琴協奏曲。

北市交團長宋威德表示，大師年紀大，「他的核酸檢測一切正常，但跑那麼遠，又隔離那麼久，加上氣候變化，有點不適應，還沒有時間恢復過來，我們決定讓他休息，下次有機會再繼續找他來。」

宋威德表示，昨天忙到半夜才找到獨奏家，今早已經開始彩排練習，「魏靖儀很棒，他開了四首曲目讓我們挑，孟德爾頌、柴可夫斯基、布拉姆斯和布魯赫，後來考量同場曲目有柴可夫斯基的E小調第5號交響曲，因此選了柴可夫斯基的小提琴協奏曲。」

北市交團方表示，因小提琴家和曲目異動，若有觀眾想退票，可依照購買地點，至售票點或主辦單位詢問後續事宜。

(中時 )