前立委朱高正之子朱仰丘，去年1月間搭計程車時酒醉跳車，路倒在環河路的快車道上，10分鐘後遭男子易柏宇開車輾壓，朱送醫不治，檢方依過失致死罪起訴易男，台北地方法院將易男判刑8月。可上訴。

檢方調查，朱仰丘去年1月13日深夜10時，酒後搭乘計程車，計程車行經環河路的快車道，欲左轉新店中正路口時，朱男堅持要下車，計程車司機打算到路口讓朱下車，但朱卻打開車門自行跳下車，朱下車後路倒在快車道大睡。

當時計程車司機擔心他安危，立即報警，但不到10分鐘，易男開車載著女性友人行經該處，沒注意到路上有人，開車直接壓過去，易未有酒駕，朱送醫不治。事後朱男弟弟代兄提告，而檢方開庭時，朱男父親朱高正從未出面。

檢方調查時，易男表示發現路上有人時，已來不及反應，另當時行經的該處的其他駕駛證稱當時有看到路上有個白白的東西在動，易男車子過去後，就不動了。

檢方調閱搭載朱的計程車、當時行經的車輛行車紀錄器畫面，認定易男未注意前方路上有人，涉有過失，依過失致死罪嫌起訴易男。

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(中時 )