台東汽車銷售場玻璃驚見彈孔 疑空氣槍鋼珠彈警追查 09:592021/04/29 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市正氣北路一家汽車銷售場28日被發現2樓玻璃出現疑似彈孔的痕跡。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市正氣北路一家汽車銷售場28日被發現2樓玻璃出現疑似彈孔的痕跡。（蔡旻妤攝） 台東市正氣北路一家汽車銷售場，28日中午被發現2樓玻璃出現疑似彈孔的痕跡，警方接獲報案後，立即進行採証，由於該地區是工業區，來往的車輛頻繁，警方不敢大意。 現場可見被射擊的玻璃成蜘蛛網狀，不過彈孔並未貫穿，而警方在玻璃附近鐵皮屋頂上發現1顆鐵珠；初步研判，可能是強力彈弓所造成，不過至於是誰、從哪裡射擊以及詳細原因，正由警方調查中。 台北榮總中正樓清晨竄白煙 警消到場未尋獲火源 2021車訊風雲獎結果 Ford獲最佳國產中型車／中型SUV (中時 ) #彈孔 #玻璃 #汽車銷售 #射擊 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨評委之子趙介佑應訊拍照 北投警稱時間太久無印象 23:282021/04/28 社會 缺料衝擊LGD首季獲利 友達29日法說受關注 04:102021/04/29 財經要聞 陸港觀盤－大陸經濟持穩 看好智能汽車 04:102021/04/29 全球財經 台股再創新高估爆7千億天量 聯發科1185元跳空漲停 09:072021/04/29 財經 原物料股輪動 15檔接棒演出 04:102021/04/29 財經要聞 酒駕女撞警察害截肢 借她車母親不用連賠千萬 18:482021/04/28 社會 士官酒駕肇事竟嫁禍女友 陸軍台東指揮部即刻汰除 18:522021/04/28 社會 特斯拉Q1大陸收入30.43億美元 增長逾兩倍 21:192021/04/28 財經 SUBARU深耕大台中地區 全新台中冠慶展示中心開幕 17:372021/04/28 汽車情報-汽車新聞 品牌首款性能取向純電之作 Volkswagen ID.4 GTX 首襲歐洲市場 09:522021/04/29 汽車情報-汽車新聞 夭壽！杭州黑心工廠 用甲醛浸泡動物內臟販售 16:042021/04/28 兩岸 社會熱門新聞 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 - 社會 女師遭警大外割上銬扣留 陳家欽下令：重新教育執法技巧 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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