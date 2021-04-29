台東市正氣北路一家汽車銷售場28日被發現2樓玻璃出現疑似彈孔的痕跡。（蔡旻妤攝）

台東市正氣北路一家汽車銷售場，28日中午被發現2樓玻璃出現疑似彈孔的痕跡，警方接獲報案後，立即進行採証，由於該地區是工業區，來往的車輛頻繁，警方不敢大意。

現場可見被射擊的玻璃成蜘蛛網狀，不過彈孔並未貫穿，而警方在玻璃附近鐵皮屋頂上發現1顆鐵珠；初步研判，可能是強力彈弓所造成，不過至於是誰、從哪裡射擊以及詳細原因，正由警方調查中。

(中時 )