42歲新加坡歌后孫燕姿曾榮獲第16屆最佳女歌手，甫出道時更是拿下一人一生只有一次入圍機會的最佳新人獎，至今發過13張專輯，5次巡迴演唱會。昨(28日)網上流傳一張截圖，有人在論壇發文，以「推薦一個冷門的新加坡華語女歌手——孫燕姿」為題，稱呼孫燕姿是冷門歌手，引來其他人瘋狂調侃該網友，連鮮肉男星肖戰都發文護主，傍晚孫燕姿留言，大方自嘲：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。」笑翻眾人。

昨微博網友「外賣小哥金城武」分享在論壇看到的文章截圖，有人熱心分享最近聽到一位冷門歌手的歌曲，「無意中聽到的她的歌，聲音非常有特色，查了一下，零幾年就出道了，但感覺在國內不是很多人聽過她的歌，很棒，曲風多變」，細看才知道該網友說的竟是孫燕姿。

有網友評孫燕姿是冷門歌手。（圖／翻攝自外賣小哥金城武微博）

孫燕姿回應。（圖／翻攝自孫燕姿微博）

該網友大推孫燕姿的〈遇見〉、〈綠光〉、〈180度〉，「感覺她的專輯質量很棒，大家去聽聽」，「外賣小哥金城武」則虧：「我人傻了？」，消息一出引來網友瘋傳討論，連29歲「X玖少年團」成員肖戰都反批：「離譜」，孫燕姿吧官方微博也發文說：「聽說孫燕姿成了冷門歌手，瞬間流下了時代的眼淚，那就給大家推薦一首#冷門歌手孫燕姿#的歌曲〈天黑黑〉，大家覺得怎麼樣」。

孫燕姿立刻關注肖戰。（圖／翻攝自孫燕姿、X玖少年團肖戰DAYTOY微博）

而近來都將重心放在家庭的孫燕姿，也被這股討論她的風潮引出留言，幽默回說：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。敬請期待。」還有網友發現她立刻關注了幫她說話的肖戰，改恭喜肖戰「在線追星成功」，其他人則瘋狂洗版安慰孫燕姿：「你才不是冷門歌手」、「我就知道！！！！！什麼冷門歌手啊，明明是時代挑中的歌手，姿姿趕快籌劃巡演和新專輯讓大家看看什麼是神仙打架的華語樂壇！」、「新歌就叫冷門吧」、「期待！我喜歡妳這特別的冷門歌手」。

該網友被罵後又發文澄清。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

而該名稱孫燕姿是冷門歌手的網友刪文後又補充說自己沒聽過華語音樂，除了華晨宇的音樂，「但我覺得華晨宇的音樂是世界級的，所以不算華語音樂」，自己只是近期無意中聽到孫燕姿的歌，先前沒聽說過這個人就分享，沒想到會被挨罵，引來更多人酸：「花花哥哥確實是現在小朋友的青春了」、「難道不覺得很假，故意的嗎」、「這種無聊的東西發出來就是博大家一笑的嗎」。

(中時新聞網)