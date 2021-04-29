韓國電子大廠三星電子(Samsung Electronics)29日公布最新財報，2021年第一季期間，智慧型手機與消費性電子報佳音，但半導體與面板事業群的表現，卻不太理想。

2021年一到三月，三星電子合併營收高達65.39兆韓元，不僅季增6%與年增18.2%，同時也創下有史以來，第一季最好的銷售表現。同時，營業利益為9.38兆韓元，季增率4%，年增率45.5%。至於淨利方面，也來到7.14兆韓元，年增率為46.2%。

三星29日最新的季報結果，與前幾日三星曾預告過的財務數字，兩者相差無幾。

三星電子表示，上季智慧型手機賣得嚇嚇叫，但半導體業績卻不是太理想。因為，二月美國德州的那場極地冰風暴，迫使在當地的工廠停工長達一個月之久。故半導體產品第一季的營收，落在19兆韓元左右，雖較一年前成長7.76%，不過營利卻大減15.53%達3.37兆韓元。

三星指出，雖然用在伺服器與智慧手機的晶片賣得不錯，但被NAND(快閃記憶體)報價疲弱，投資新產線，以及前述德州晶圓廠曾暫停運作所拖累。但三星電子預測，在全球市場需求強勁下，沒意外的話半導體部門的獲利將會明顯好轉。

至於第一季的資本支出，三星投入9.7兆韓元，半導體方面就拿到8.5兆，面板部門則為0.7兆韓元。

三星集團其它事業體的首季財報，也同時出爐。

三星資訊科技與手機通訊(IM)表現最佳，首季營收達29.21兆韓，年增12.34%。同時，營利更是年增65.66%，為4.39兆韓元。IM指出，旗下手機Galaxy S21與平價A系列是兩個大功臣，來自全球的需求可說是已經回到疫情水準。

至於家用電子(CE)部門，第一季是破紀錄的好，以年增率26.11%，近13兆韓元的銷售業績，拿下有史以來首季營收最好的佳績。同時，營利為1.12兆韓元，年增超過一倍以上。這要歸功於自己供給鏈管理得宜與高檔家電產品，例如新的量子電視Neo QLED系列受到市場喜愛。

顯示器面板(DP)這一塊，營收為6.92兆韓元，年增率5%。營利方面為3.75兆韓元，年增僅0.8%。DP部門表示，第二季需求應該無法多強，不過等到OLED面板出現全面改朝換代，變成新主流時，獲利屆時將可同步獲得改善。

(時報資訊)