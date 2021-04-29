聯電(2303)28日召開法人說明會，對本季營運持續樂觀，並將啟動大規模擴產；但聯電ADR反跌2.77%；聯電今開低，早盤一度跌逾4%至57.3元。

聯電第二季營運展望樂觀，預期第二季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第二季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說預估的數字上調。

聯電同時宣布，斥資1000億元擴充南科晶圓12A廠P6廠區產能，由客戶預付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，聯電則可在兼顧長期獲利能力與市場地位的目標下穩健成長。

受惠產能利用率滿載，加上平均售價上揚，聯電第一季毛利率攀高至26.5%，季增2.6個百分點；聯電美國存託憑證（ADR）下跌2.77%，今天股價同步走低，一度跌逾4%。

聯電預估第二季晶圓出貨量季增2%，平均銷售價格(ASP)成長3-4%，毛利率上看30%。

展望第二季，聯電指出，市場需求前景將持續超越供給能量，推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價；前次法說時，聯電原本預估，今年晶圓代工ASP將成長4-6%，昨天法說會正式上調，預估全年ASP成長幅度將達7-9%、接近10%水準。

(時報資訊)