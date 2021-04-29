日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑隱忍近2個月，終於向法院訴請離婚，福原愛的人氣也一落千丈，演藝事業全面停擺，2人正式開打跨國官司爭奪小孩扶養權，日媒分析儘管目前福原愛的情勢較為不利，但因為她手上握有王牌，很可能有機會逆轉勝。

日前江宏傑在律師陪同下，向高雄少年及家事法院遞狀訴請離婚，且爭取2名子女監護權，由於台灣是父系社會，很可能對男方較有利，且台灣法律明文規定，要將未成年的孩子帶出國，只要父母中有任何一方不同意便會觸法，因此福原愛也不能隨意帶走孩子。

儘管福原愛目前處於弱勢，但她手中仍握有為成功爭取孩子撫養權的王牌，就是她之前所聲稱受到言語霸凌時寫的日記，這些細節都成為打贏官司的重要武器，然而日本律師正木絢生指出，如果婚姻訴訟是在日本進行，福原愛不倫一事無法獲得證實，就不行作為證據。

而她提出的筆記是否有效，還要依狀況而定，如果確定言語霸凌屬實，依日本民法770條5號被判定為「婚姻難以繼續的重大事由」，就會對福原愛比較有利，然而目前來看確實是江宏傑比較占上風，據《週刊女性》報導，福原愛近期應該會低調回台探望孩子，也和江宏傑談好離婚細節。

(中時新聞網)