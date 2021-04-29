陳冠安臉書發文。（摘自陳冠安臉書）

民進黨祕書長林錫耀昨天公布民進黨今年第一季的民調，彙整13次調查、1萬3千多筆樣本，得出民進黨20至29歲的青年支持率2成7、時代力量1成5、民眾黨1成4、國民黨位居末僅有1成，並表示民進黨的年輕支持率呈上升趨勢，結構也在年輕化。國民黨青年部主任陳冠安今天直指「有一種笑話叫做民進黨民調」，其實從民進黨民調就打臉林錫耀了，目前國民黨在年輕人認同雖落後，卻各大機構的民調趨勢卻持續上升，真正正在青壯化的是國民黨。

陳冠安說，首先，民進黨的民調就是個笑話，其實今年3月底，民進黨中央就曾公布一份內部民調說「綠升藍降」，指2020年1月到2021 年3月，民進黨的20至29歲支持度從24.2％上升到28.3％、30至39 歲則從16.5％成長到29.1％；而國民黨則分別從9.8％減少到9.2％，以及從10.6％下降到9.4％。

他說，從民進黨2020年1月和2021年3月數據上來看，似乎還真的是綠升藍降，但民進黨似乎是太常放這種「民調(ㄊ一ㄠˊ)」，結果自己忘了自家青年部主任在2020年9月底的中常會上曾公布年中民調，顯示當時民進黨在20至29歲的支持度是34.7％，國民黨是7.7％。

陳冠安指出，假使民進黨公布的是真民調，那對比2020年9月與2021年3月的數據，其實反而是「綠降藍升」，民進黨青年支持率減少6.4％，國民黨增加1.5％。數據雖然就是數據，但在民進黨中央的「調整」下，捨近求遠，卻能操作出好幾篇藍降綠升的新聞出來帶風向，是聰明的民調機構，還是厚顏無恥的政黨，答案應該很清楚。

「民進黨民調打臉林錫耀大趨勢是藍升綠降。」陳冠安說，再回到林錫耀這次公布的數據，若民進黨今年3月公布的數據指出，在20至29歲年輕族群裡，民進黨是28％、國民黨是9.2％，那現在公布一份民進黨下降到27％、國民黨上升到10％的數據，然後說民進黨正在年輕化，這還真的是看著白紙說黑話。

他說，每家民調都有其機構效應，民進黨的調查固然可以有利民進黨不利國民黨，但趨勢不會騙人，他就用民進黨自家的調查來打臉民進黨。

陳冠安說，從去年9月到今年3月，民進黨民調指出，在20至29歲年輕族群裡，民進黨支持率是從34.5％下降到27％、時代力量從19.4％減少到15％、民眾黨從15％減少到14％，反倒是國民黨成為唯一青年支持率成長的政黨，從7.7％上升到10％。這到底是哪門子的「綠升藍降」？連民進黨自家民調都打臉林錫耀，真的很可笑。

他說，再用美麗島的民調數據來看，事實上，從今年1月到4月，國民黨在20至29歲的好感度，是從26.9％成長到32.5％、反感度從63％降到52.5％，雖然仍在負值，有很多努力空間，但在三個月的時間裡，拉回快兩成的差距，這樣的趨勢，絕非民進黨所謂的「藍降」，反倒是「國民黨年輕好感度拉回兩成正負」。

陳冠安指出，就「年輕化」部分，或許是日前他引用政大選研中心「台灣選舉與民主化」的資料，指出國民黨的支持者結構正走向青壯化趨勢，每百位60歲以上支持者的比例從35.7位下降到29.2位，20至59歲則從62.6位成長到70.4位，或許因此林錫耀才在一個禮拜後向民進黨中常會打預防針，說民進黨也在年輕化。

陳冠安強調，他不清楚民進黨黨員結構，但就政大選研的資料，從2020年3月到12月，民進黨每百位20至39歲支持者，比重是從35.6位略減到35.3位，這還比較貼近他上禮拜說民進黨支持者年齡結構變化不大，而不是林錫耀洋洋自喜地自稱「民進黨正在年輕化」的趨勢。爭取年輕世代的認同是國民黨的改革關鍵，找不回年輕人支持，就不可能重返執政。這部分目前國民黨確實落後民進黨，但大多數機構的長期趨勢都顯示，藍營正在穩健進步，走向青壯化，反而領先的綠營出現流失年輕族群認同的現象。

(中時 )