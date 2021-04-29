桃園市長鄭文燦29日赴議會總質詢時證實，目前正在進行「華航諾富特淨空計畫」，指揮官陳時中親自坐鎮，422位機組員將移往集中檢疫所跟防疫旅館，旅館將消毒淨空14天，桃園醫院將進駐華航園區實施三合一措施「檢、抽、打」，目標要在5月10日前完成，市府會全面配合中央。

「華航機師染疫情況確實有擴大趨勢！」鄭文燦29日面對議員陳治文詢問機師疫情狀況時表示，如何築起防火牆避免社區感染風險是當務之急，他說桃園曾有部桃事件經驗，有信心能防堵，會以各種必要防疫措施，務必讓防疫沒有破口，像是西門國小停課、錦興國小警示等，昨天也舉辦說明會，由疾管局防疫醫師和衛生局人員告知家長2校處理情形不一樣的原因，因學生有陽性抗體反應，兩校學生班級同學可以自願性檢測，有足跡的樂齡中心也停止使用一周。

鄭文燦也證實，原本被當華航長程線機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店，目前正在進行淨空計畫，桃園醫院醫師將進駐華航園區，實施PCR核酸檢測、抽血檢驗抗體、注視疫苗等「三合一措施」，且擴大到機組員跟其他人員，預定5月10日做完，華航也要分2班制分組上班，目前衛福部長陳時中和桃園市衛生局長王文彥都在坐鎮指揮中。

鄭文燦說，尊重中央因疫情考量執行淨空計畫，將422位機組員移送集中檢疫所跟防疫旅館，旅館將消毒淨空14天，不諱言影響層面大，雖然集中檢疫所由中央統籌，防疫旅館部分市府會全面配合中央。

鄭文燦也提到，昨天也請桃捷公司針對機場兩站，加強消毒提升防疫等級，因應疫情擴大的華航諾富特飯店淨空事件，該做都要做，在三合一措施「檢、抽、打」部分，特別是打疫苗，要配合桃園醫院加快腳步，達到全體免疫力，相信中央疫情指揮中心都有周延審慎考慮，他也呼籲民眾要提高防疫意識，重疊的足跡可到醫院自費採檢。

(中時 )