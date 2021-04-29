才剛傷癒復出的「一眉哥」安東尼戴維斯，29日雖拿全隊最高26分，外加5籃板、3抄截，卻在第3節慘遭巫師前鋒八村壘橫扣羞辱，巫師最後也在「忍者龜」韋斯布魯克18分、18籃板及14助攻的本季第30次大三元帶領，終場116比107力挫湖人，

湖人雖在首節靠著安東尼戴維斯與德拉蒙聯手，打完首節取得35比31領先，卻在次節完全失守，畢爾、艾利克斯連、韋斯布魯克等人輪流開火，上半場結束，湖人反以55比61落後地主巫師，沒想到更加尷尬畫面，就在第3節出現了。

日籍前鋒八村壘接獲隊友長傳，就算面臨安東尼戴維斯防守，仍然勇猛橫扣對方取分，還把戴維斯直接撞翻倒地，這個灌籃徹底激起巫師士氣，巫師逐漸拉開領先差距，末節一開始更打出8比2小高潮，巫師領先差距一下子變成19分。

可是安東尼戴維斯怎麼可能願意面對這種慘敗結果，隨即投進三分球，加上兩次灌籃，個人接連拿到7分，帶起湖人12比2攻勢追近，不過韋斯布魯克與畢爾再次攜手開火，重新擴大巫師領先，打到最後1分47秒，雙方提前換下主力。

巫師除了韋斯布魯克交出生涯第176次大三元，距離成為史上大三元最多紀錄還有5次，畢爾也拿27分，艾利克斯連18分，八村壘與艾許史密斯各有12分；德拉蒙也替湖人貢獻17分、11籃板，麥克勒摩16分，可惜看著詹姆斯提前離場身影，就知道他對湖人表現有多失望。

(中時 )