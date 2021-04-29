據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第二十八次會議29日表決通過反食品浪費法，自公佈之日起施行。

其中要點包括：公務活動用餐不得超過規定標準；可獎勵「光碟行動」消費者；點餐浪費可收廚餘垃圾處理費；商家誘導誤導消費者超量點餐，最高罰1萬（人民幣，下同）；食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬；製作發佈傳播暴飲暴食視頻節目，最高罰10萬。

陸反食品浪費法通過 誘導超量點餐可罰1萬人幣
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(旺報 )

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