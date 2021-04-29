陸通過反食品浪費法 傳播暴飲暴食視頻最高罰10萬人民幣 10:152021/04/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸通過反食品浪費法，傳播暴飲暴食視頻最高罰10萬人民幣。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第二十八次會議29日表決通過反食品浪費法，自公佈之日起施行。 其中要點包括：公務活動用餐不得超過規定標準；可獎勵「光碟行動」消費者；點餐浪費可收廚餘垃圾處理費；商家誘導誤導消費者超量點餐，最高罰1萬（人民幣，下同）；食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬；製作發佈傳播暴飲暴食視頻節目，最高罰10萬。 陸反食品浪費法通過 誘導超量點餐可罰1萬人幣 李艷秋控台鐵涉挪工程管理費 1425萬元養網軍大內宣 (旺報 ) #反食品浪費法 #吃播 #暴飲暴食 #直播 #節目 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨下對地方 全台水庫進帳282萬噸 最新水情一覽 07:022021/04/29 生活 加密幣賭局1／年交易額5,000億 學生、新鮮人都想進場 11:082021/04/29 財經 新加坡商威夢有限公司台灣分公司退款違規 公平會罰10萬 15:222021/04/28 財經 《國際產業》歐盟反壟斷調查 本周擬開罰蘋果 12:002021/04/28 財經 防範重大疾病 農委會落實廚餘養豬場轉型查核 10:442021/04/29 財經 北市訂自治條例 電子煙不准賣 04:102021/04/29 地方新聞 「總統鞋師傅」採購弊案 新北警官收賄10萬判刑3年定讞 11:092021/04/29 社會 布里悍也難救 龍對獅8連敗 04:102021/04/29 運動天地 營秘法修正 藍委籲不應侷限中國 04:102021/04/29 財經焦點 中鋼精緻鋼品 首季傳捷報 04:102021/04/29 財經要聞 美團遭反壟斷調查 估罰近200億台幣 04:102021/04/28 產業財經 兩岸熱門新聞 陸載人航太工程踏出第一步 天宮太空站核心艙成功發射 - 兩岸 - 旺報 陸航母山東號、兩棲艦海南號 進南海海試演練 - 兩岸 - 旺報 美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降 - 兩岸 國台辦警告台灣修憲「勿謂言之不預」 陸委會嗆：我們不會接受 - 兩岸 告別韜光養晦 絕不當頭到奮發有為 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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