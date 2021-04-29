台北市警察局再爆紀律醜聞！一名網友昨（28）日在臉書社團「爆料公社公開版」指控，台北市大安分局刑警幫人「喬」3500萬元建案債務糾紛，協商過程說法反覆且態度強硬，一下子自稱竹聯幫弘仁會，一下又說是警察，甚至口出惡言，大罵「幹X娘」三字經，民眾因此向大安分局督察室檢舉，但大安分局調查後認為僅是辦案技巧並無不法，該網友遂決定出面爆料，並向地檢署提告。

臉書社團「爆料公社公開版」有網友指控，台北市大安分局刑警幫人「喬」3500萬元建案債務糾紛，警方上午因此召開記者會出面說明。（影／台北市大安分局提供）

據爆料者在臉書「爆料公社公開版」內容指出，其女性友人與建商發生一起3500萬債務糾紛，台北市大安分局刑警因此出面處理。（圖／台北市大安分局提供）

對此大安分局今早澄清，指該案由偵查隊趙姓小隊長經桃園地檢署檢察官指揮偵辦，期間偵辦程序皆合法，會自稱幫派份子，是希望嫌犯卸下心防，利用適宜口吻對談，無不法意圖。

據爆料者在臉書「爆料公社公開版」內容指出，其女性友人與建商發生一起3500萬債務糾紛，台北市大安分局刑警因此出面處理。（圖／台北市大安分局提供）

據爆料者在臉書「爆料公社公開版」內容指出，其女性友人與建商發生一起3500萬債務糾紛，台北市大安分局刑警因此出面處理。（圖／台北市大安分局提供）

據臉書社團「爆料公社公開版」該文內容，原PO女性友人與建商發生一起3500萬債務糾紛，台北市大安分局刑警不僅自稱竹聯幫弘仁會要出面處理，談判過程還在電話裡突然改口說自己是警察，真實身分惹人疑竇外，雙方約出來，該刑警還態度惡劣，氣焰囂張，口罵三字經，高呼「伶北是警察就是要喬，不然怎樣」，文末原PO提到3天後，將公布所有黑幫員警影片、照片、通話錄音檔及該警員姓名及分局，此炆一出引發網友熱議。

針對指控，大安分局上午解釋，此案始於今年2月間，警方接獲民眾報案得知，有天道盟天地會成員強逼被害人簽立債權協議書、恐嚇取財，警方因此趕緊蒐集事證，3月間報請桃園地檢署指揮偵辦。

至於大安偵查隊警方追查犯嫌過程佯稱竹聯幫弘仁會成員，是因為想誘導對方出面，豈料遭拒絕，所以才公開表明警察身分，要求犯嫌主動投案。沒想到犯嫌堅持不出面，甚至偷偷將對話過程錄音，並於3月31日向分局督察組檢舉趙姓小隊長疑辦私案。

對此大安分局經查訪案件被害人及檢閱相關偵查卷資後，確認偵查隊趙姓小隊長由桃園地檢署檢察官指揮偵辦，且於越轄查緝期間均依規定通報當地分局派員會同，偵辦過程程序合法。至於網友指警方自稱幫派份子，趙姓小隊長是利用較能貼近犯嫌的口吻對談，希望對方卸下心防，並無不法意圖。

(中時新聞網)