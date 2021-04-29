聯發科(2454)法說上演大驚奇，第一季每股大賺16.24元，加上未來四年的特別股利，以及年營收成長逾40%的超優展望，今股價一開盤即風光攻上漲停鎖住，站穩1185元，不到10：00掛漲停價等買的張數逾2900張，顯示市場熱絡程度，聯發科隨著市占率在歐美與高階規格市場持續擴張，以及5G滲透率持續上升所帶來的效益下，今年獲利相當有機會再挑戰新高，隨著聯發科的漲停，也帶動概念股揚智(3041)、晶心科(6533)同樣奔漲停。

聯發科昨日舉行法說會，首季每股大賺16.21元，遠優於市場預期，並預期本季營收至少季增一成，再寫新猷，執行長蔡力行表示，現在看到的成長動能比三個月前更強，今年營收年增幅至少40%起跳，並上調全年毛利率目標為44%~46%。

聯發科目前訂單需求較年初預期強勁，給出2021年營收將成長40%以上，毛利率區間上升至44~46%的全年展望。考量手機晶片市占率擴張在趨勢持續，且預期在歐美市場將拿下更多市占空間，並將重回旗艦產品市場，加上Wi-Fi 6規格升級、電源管理產品需求強勁下，今年獲利有機會再挑戰新高。

另外，昨日法說會另一大驚奇就是回饋股東長期支持，聯發科將調整配息政策，將過往配息率從60~70%上調至80~85%外，2021~2024年度將加發1000億元的現金股利，換言之股東每年將多收到16元的現金股利。

(時報資訊)