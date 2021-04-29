獲利回吐，周三紐約棉花期貨跌逾1%；市場靜待美國農業部周出口銷售報告，並預期銷售量仍持續下滑，抵消因乾旱天氣的威脅，引發獲利了結，期棉自八周高點回落；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨跌1.5%，報每磅88.74美分，7月棉花期貨跌2.1%，收盤每磅89.52美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸15715元人民幣，較前一日增加110元人民幣；庫存方面，截至4月27日，ICE登記庫存95536包。(商品行情網)

(時報資訊)