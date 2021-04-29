1.日月光投控(3711)：Q1獲利翻倍，昨夜ADR逆漲1.9%，惟短線漲多，今早股價跌約3.5%。

2.京元電(2449)：Q2營收戰新高、全年樂觀，外資與自營商連日買超，盤初股價續漲逾4%，衝過50關。

3.宇瞻(8271)：記憶體市場供給吃緊，庫存拉高逾20億元創新高，但外資連日賣超，股價一度跌近3%，失守5日線。

4.聯電(2303)：昨法說報喜，Q1每股賺0.85元、Q2出貨價漲量增，然外資持續賣超、昨夜ADR跌2.77%，盤初跌4%，摔出5日線。

5.台積電(2330)：獲選美國時代雜誌2021百大最具影響力企業，盤初漲至609元，守穩5日線、拿回月線。

6.友達(2409)：昨外資大舉買超50243張，Q1大賺118.42億元、創13年來單季高點，惟早盤衝上35.5元波段新高後，賣壓蜂擁，一度翻黑。

7.新光鋼(2031)：今年營運戰新高，本土法人昨攜手買超，盤初續漲近3.5%。

8.全台(3038)：外資連日買超，今早開高後，放量急拉漲停鎖死。

9.帆宣(6196)：台積建廠當業績靠山、外資穩健加碼，115元處確認支撐，多方啟動攻勢，一度漲約5%。

10.欣興(3037)：第一季大賺近22億創歷史次高，股價持續三級跳，早盤突破120元，創新高價。

11.新至陞(3679)：擬配息10元創空前紀錄，資金搶進急登漲停。

12.福懋油(1225)：資金搶搭原物料價漲價題材列車，漲停鎖住。

13.冠軍(1806)：原物料價格帶動產品報價上揚，榮景延續至第二季，強勢漲停。

14.宏遠(1460)：美國防部訂單加持營運，股價起飛突破10元。

15.華航(2610)：機師染疫股價受震盪，一度跌逾5%。

16.聯發科(2454)：Q1每股淨利達16.21元，早盤跳空漲停，再登天價1185元。

17.力旺(3529)：今年營運樂觀，外資連2日買超，早盤登千金。

18.揚智(3041)：AMD報喜，概念股同樂，早盤攻上漲停。

19.譜瑞-KY(4966)：Q1每股賺13.13元、歷史次高，早盤續漲逾7%。

20.中纖(1718)：化纖成替代需求，早盤觸及漲停，改寫前高。

21.雃博(4106)：印度急需製氧機，急單湧入，早盤漲逾4.5%，收復年線。

22.華擎(3515)：Q1雙率雙升、EPS 4.14元，早盤登頂。

23.明安(8938)：訂單量增溫，淡季不淡，早盤放量漲逾3%。

24.銘異(3060)：奇亞幣帶動硬碟需求，早盤勁揚逾8%，突破前高。

(時報資訊)