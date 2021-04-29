綠委黃世杰今日於立院司法委員會質詢指出，考試院保訓會打算將公務員培訓年限拉長到3年，但目的不是以取得學位為目的，而是機關需求，行政院人事行政總處培訓考用處長黃麗玲說，政院態度認為，現行法令已足矣。

黃世杰表示，現在有些公務員想去拿博士學位，所以保訓會說要延長至3年，但要拿博士，3年也不夠，而核定進修期間是保訓會核定，且選送人員進修應該是因機關業務需要，那更應該聽用人機關行政院的意見。

保訓會主委郝培芝回應，機關需要認為公務員進修的項目跟業務有關，才會給予同意，所以機關還是有審核權。

黃世杰指出，現在機關要選送公務員培訓，增進機關業務能力需要，既然如此，應該讓機關有彈性，由機關自行決定年限，現在要修法變成1＋1＋1，最多到3年，有必要做硬性規定嗎？

黃麗玲回應，《公務人員訓練進修法》在過去立院審查時，就已經定調不以取得學位為目的，因此歷年來的方向就是如此的政策態度，而政院的立場是認為，現行法令就足以因應用人需求。

(中時 )