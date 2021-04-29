輕忽兩眼視差，可能是造成日常頭暈的背後原因。書田眼科診所顏敏芳醫師指出，近日門診觀察到，雙眼不等視的案例有增加的現象。顏醫師強調，當兩眼近視度數相差度200度以上，雙眼視覺焦點就不易融合，視物立體感變差；同時若習慣單眼視物，導致視覺不平衡時，就容易頭暈，也較無法忍受有框眼鏡的視差。

顏敏芳醫師表示，雙眼視差問題除了先天因素，更可能是長期用眼不當與姿勢不良導致。以學童來說，總是歪著頭讀書寫字、趴著看書或滑手機、看東西時有慣用眼，而非兩眼等視等日常生活習慣，不但會造成近視及度數加深，更可能因為姿勢關係，讓兩眼度數加深速度不一，出現度數差距。

●從小矯正視力 延緩近視度數飆升是關鍵

如果生活中經常碰撞到物體、跌倒，或是時感頭暈，都要注意兩眼視差是否有異狀。顏敏芳醫師提醒，矯正視力除了配戴眼鏡、使用散瞳劑外，孩童與青少年還有角膜塑型鏡片可以考慮。

角膜塑型鏡片(簡稱Ortho-K) 適合度數增加過快、雙眼不等視、無法忍受散瞳劑畏光的副作用，及喜好運動的年輕近視患者。主要在晚上睡眠時間配戴，矯正角膜弧度，達到矯正視力，控制度數增加的效果，隔天睡醒取下角膜塑型片後可不用配戴任何鏡片，對於抑制度數增加的速度有幫助。

除此之外，養成正確用眼習慣與良好姿勢，能幫助舒緩因視差而造成的頭暈與緊繃型頭痛。醫師提醒，定期眼科檢查也是護眼要素之一，並注意睡眠充足，多從事戶外活動，才能常保眼睛的健康。

(中時新聞網)