台灣經濟研究院29日公布3月整體製造業景氣概況，景氣燈號亮出黃紅燈，代表景氣揚升，是2021年的第二顆黃紅燈。

3月台經院整體製造業景氣信號值由110年2月之14.00分，增加3.08分至110年3月之17.08分，已攀升至代表景氣揚升的最高，相當接近代表繁榮的紅燈區。在細部產業部份，機械設備業的3月景氣燈號由2月持平的綠燈轉為繁榮的紅燈，最為突出。

台經院景氣預測中心分析，3月製造業出口、內需都出現強勁景氣力道，隨著各國擴大施打疫苗，主要國家製造業PMI指標仍持續回升，顯示出疫情對全球經濟影響逐漸淡化。

在國內方面，台經院指出，受到宅經濟及遠距商機等需求延續，及新興科技應用持續擴展，不僅科技產品需求增溫，也帶動傳統產業生產活動擴張，廠商下單動能轉強，加上比較基期較低，包括進出口值、外銷訂單及工業生產指數等經濟數據皆創下單月新高，拉抬需求面、經營環境面及原物料投入等指標表現。

就細部產業來看，台經院認為，電子零組件業有帶動景氣效應，雖然去年同期轉單效應墊高基期，然因今年以來部分產能調整提高稼動率及新產能加入，以及5G、AI等科技應用擴展，帶動手機、車用及消費電子等需求續強，使得本產業出口值、外銷訂單及生產指數皆創單月新高，3月電子零組件業景氣燈號續為揚升的黃紅燈。

(工商 )