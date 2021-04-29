美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加9萬桶，遠少於市場預估的增加65.9萬桶。汽油庫存增加9.2萬桶，遠少於市場預估的增加50.8萬桶。餾分油庫存減少334.2萬桶，遠超出市場預估的減少64.8萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.4個百分點，原油進口量增加121.8萬桶/日。

2.美國商務部公布，美國3月商品貿易逆差為906億美元，較2月逆差871億美元擴大，並超出市場預估的880億美元。3月進口成長6.8%，為2326億美元。出口成長8.7%，為1420億美元，創下2018年以來新高。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數反轉下跌2.5%，前一周為上升8.6%。30年期固定抵押貸款利率為3.17%，較前一周的3.2%下滑。

4.聯準會決議乏善可陳，周三美元匯率下跌，美元指數尾盤跌0.4%，報90.551。聯準會宣布維持基準利率於近零不變，每月至少1200億美元的購債規模亦維持不變，此決議符合市場預期，此外，聯準會亦未釋出近期內可能調整政策的訊號。

5.美國原油庫存增幅小於市場預期，以及高盛看好石油需求反彈，受此激勵，周三紐約期油收漲92美分或1.46%，為每桶63.86美元，創下6周新高。倫敦布蘭特期油收漲85美分或1.28%，為每桶67.27美元。

6.投資人觀望聯準會決議，周三金價陷入狹幅波動，但仍改寫兩周新低。紐約6月期金收跌4.9美元或0.3%，為每盎司1773.9美元。

(時報資訊)