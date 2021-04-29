由於韓國社會放寬疫情的社交規定，因此，當地餐飲業對景氣的信心，2021年第一季也同步改善。不過，還是無法回到疫前的水平。

根據韓國農水產食品流通公社(Korea Agro-Fisheries & Food Trade)最新針對餐飲業者所做的報告，其企業調查指數（BSI）在上一季，來到自新冠病毒爆發後的最高點67.26，年增為7.5點。

同時，首季的指數，也比2020年的第四季要高出7.93點。由於2020年是新冠疫情元年，故BSI曾跌至歷史最低點。

首季BSI雖有67.26點，但仍比疫前，2019年第四季的71.44點要低一些。而2020年元月20日，也是韓國新染疫者出現的第一天。

判讀BSI要以100為分水嶺，離100點越低的話，代表這些韓企對未來愈沒信心。

事實上，在第一季期間，因為新冠疫情稍有改善下，韓國政府也順勢放寬社交限制。許多民眾因此在外吃喝的時間增多，餐飲業者也因此受惠雨露均霑。

回到2月份時，當時韓國政府把大首爾地區的餐館打烊時間，向後延長一個小時至晚上十點。至於韓國其餘區域的閉店時間，則不受政府限制。

在2020過去的一年中，韓國政府的社交限制，讓這些餐飲業者是痛不欲生。客人無法進門用餐下，即使有拿到補助金也是杯水車薪而已。

所以目前，韓國餐飲業的信心在第一季雖有提升，不過有部分從業者還是擔心，若新冠病毒無法徹底抑制的話，自己財務狀況很快就會捉襟見肘，資金周轉不靈下，最慘可能就會倒閉。

(時報資訊)