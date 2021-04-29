神基(3005)今天宣布推出新一代K120全強固型平板電腦，適合行動商務專業人士在公共安全、製造、國防、交通運輸、天然資源以及石油和天然氣等充滿挑戰的產業中執行工作。

神基科技董事長黃明漢表示，K120結合了便攜性、連線能力和強固的可靠性，成為客戶的最佳選擇。客戶需要能夠在每一種情境皆能勝出的解決方案，而非僅限於特定場域。新一代K120將這樣的標準再度提升，結合領先業界的強固型設計與最新的技術、應用程式和服務，進而提供全面的解決方案，在各種充滿挑戰的產業中提供協助，成就最佳化的生產力。

以過往成功經驗為基礎，Getac新一代K120平板電腦將前一代廣受歡迎的機型進行大量升級與強化，在遠距和惡劣環境中提供最佳化的生產力。強大的第11代Intel四核心i5/i7處理器搭配Iris Xe顯示晶片(代號「Tiger Lake」)，提供傑出的效能、快速的回應能力以及豐富的視覺效果，這代表K120能同時執行多種任務而不會出現降速或過熱的現象。由於內建Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2以及可選配搭載GPS/GLONASS的WWAN，強化的連線能力讓使用者能夠利用多種無線傳輸，而Thunderbolt 4技術使現場資料收集變得快速輕鬆。其他標準配備特點包含使用者可拆卸的PCIe NVMe SSD儲存空間以及的16GB記憶體等。

K120同樣地包含12.5吋的1200 nits LumiBond螢幕以及Gatec日光下可讀技術(sunlight readable technology)，讓K120即便是在戶外的高亮度環境中也能夠輕易操作。多點觸控模式（一般觸控、手套和觸控筆模式以及選用的數位板模式）可在不同情境中提昇表現，而創新的雙顆熱插拔電池設計，保障全天使用不中斷。為了讓敏感性資料受到完全的保護，K120增添安全性功能套件與多重要素驗證管理等特點，包含Intel vPro技術、TPM 2.0、HF RFID讀取器、智慧卡讀取器、指紋讀取器和Windows Hello等。

K120採用Getac的Virtual Global Positioning System（VGPS；虛擬全球定位系統），延長舊版應用程式的使用壽命。Getac的VGPS工具程式是一款軟體解決方案，可以將GPS資料複製到多個虛擬COM連接埠，並允許在Getac裝置上最多可同時執行五個不同軟體應用程式。這樣的做法對需要COM連接埠介面才能執行的舊版應用程式而言可延長其使用壽命，例如AVL、CAD或eCitation。VGPS能與配備GPS的Getac置無縫整合。

(時報資訊)