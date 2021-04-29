串流音樂服務商Spotify周三指出，當前季度的付費用戶數將稍低於華爾街市場預期；另外受到美國和印度市場成長推動，第一季業績表現優於預期。

儘管新冠疫情讓民眾多待在家中，推升訂戶的成長，然而Spotify正面臨來自亞馬遜音樂和蘋果音樂以及無數小型公司的競爭。

蘋果已經啟動一付費訂閱平台，投入大量資金努力打造該服務，直接劍指Spotify的podcast服務。

Spotify的podcast服務目前有數百萬個節目，包括「生在美國」等頻道。

Spotify預計第二季總付費訂戶數將在1.62億至1.66億名之間；而稍低於分析師預期為1.661億名。第二季營收將為21.6億至23.6億歐元間；持平於分析師預期的22.7億歐元。

Spotify第一季將服務新增加86個國家，並表示第一季在美國、墨西哥、俄羅斯和印度的優異成長表現，抵銷了拉丁美洲和歐洲低於預期的成長。

付費訂戶是Spotify主要營收來源，該訂戶數第一季年增21%，為1.58億戶，優於Refinitiv預期的1.57億戶。

截至3月底的第一季總營收為21.5億歐元，優於去年同期的18.5億歐元，並擊敗分析師預測的21.4億歐元。第一季付費訂戶的營收為19.31億歐元，年增2%，季增14%。第一季毛利為5.48億歐元，毛利率25.5%。

(時報資訊)