民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒，有媒體刊登趙曾與內政部長徐國勇合照，徐國勇今在臉書發聲明表示，他不認識趙介佑，合照場景是在趙的祖父壽宴上，會出席該場壽宴是因為趙的祖父是他當立委時的選民，趙介佑涉及刑案，尤以販毒，更是令人憤怒痛恨，更應嚴肅偵辦。

徐國勇指出，該張合照是在去年12月17日趙介佑的祖父趙文寬舉辦80大壽，他受邀參加，前往祝壽。現場與許多民眾都有合照，包括趙文寬全家人。公眾人物對民眾熱情邀請合照，只要時間許可，都不會拒絕，包括參加黃承國國策顧問父親壽宴上，對要求合照民眾，亦不會拒絕。趙介佑應亦當時要求合照之人。

徐國勇說，趙介佑涉及刑案，警政署依法偵辦，尤以販毒，更是令人憤怒痛恨，更應嚴肅偵辦。

至於有立委指稱趙介佑曾在臉書發布借提受刑人見面事，徐國勇說，他昨晚知悉後，第一時間即指示警政署嚴予調查，經查該男子因毒品案遭查獲入監服刑，警政署業已成立專案小組調查台北市政府警察局北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦。

(中時 )