近年我國少子女化十分嚴重，據內政部人口統計指出，今年第1季出生數為3萬4917人、死亡人數為4萬7626人，死亡人數較出生多出1萬2709人，立委陳玉珍今天召開「我國面對少子女化困境之因應對策」公聽會，會中有學者呼籲，如法國第三胎水電瓦斯半價、英國賦稅優惠等，「應該要下重藥才會有成效」。

台北大學社工系教授陳芬苓表示，據統計，結婚平均1年後會生育小孩，因此我國少子女化重點不在於已婚不願意生小孩，重點在於不婚及晚婚等問題，統計指出，34歲以前女性結婚率去年僅剩約3成。

陳芬苓說，以鄰近日韓女性勞參率來看，會因為生育子女退出勞動市場，但之後會再就業；但台灣是單峰現象，中斷5至7年的，就難再回到勞動市場。

陳芬苓提及，政府雖然已提高育嬰津貼，但研究指出，在亞洲國家育嬰津貼並未能提高生育率，呼籲應鬆綁在職場限制、比照英國所得稅優惠、法國生3個小孩水電瓦斯全部半價，「下重藥才有改變」。

(中時 )