上證指數29日開市報3,458點，漲1點，漲幅為0.03％。深成指開市報14,416點，漲18點，漲幅為0.13％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,128點，漲9點，漲幅為0.18％；創業板指數開市報3,053點，漲3點，漲幅為0.1％。

各類股個別發展，鋼鐵、煤炭、化工、石油、房地產、金融股偏軟；有色金屬、食品、釀酒股靠穩。

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(工商 )

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