滬指開高開1點 深成指高開18點 10:422021/04/29 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數29日開市報3,458點，漲1點，漲幅為0.03％。深成指開市報14,416點，漲18點，漲幅為0.13％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,128點，漲9點，漲幅為0.18％；創業板指數開市報3,053點，漲3點，漲幅為0.1％。 各類股個別發展，鋼鐵、煤炭、化工、石油、房地產、金融股偏軟；有色金屬、食品、釀酒股靠穩。 6G專利貢獻 中國居首位 《期貨》三大期指聯袂開高 5月台指期漲45點 (工商 ) #開市 #漲幅 #深成指 #滬指 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國維持鴿派不變 台股早盤大漲逾百點 09:202021/04/29 財經 《類股》鋼價Q3仍看漲 中鋼闖40關、二軍續攻 10:522021/04/29 財經 超市母親節蛋糕 寵媽咪入心 04:102021/04/29 時尚消費 《商情》運價高漲 BDI指數續揚2.4％ 09:442021/04/29 財經 入住內湖豪宅區千萬有找 瑪瑪咪雅988萬起 09:002021/04/29 房市新訊 孫燕姿遭指「冷門歌手」 釣出本尊24字回應網瘋了洗版 10:012021/04/29 娛樂 小六自閉兒在家「打手槍」 家長怒斥同學逼的 09:382021/04/29 社會 拜登國會聯席會議演說 首度有2女性同框寫歷史 10:192021/04/29 國際 貴州茅台Q1淨利 創七年新低 04:102021/04/29 全球財經 公設比合理化 擬規範三類空間 04:102021/04/29 財經要聞 民進黨公布最新政黨民調 網：繼續自爽吧 01:032021/04/29 政治 財經熱門新聞 低利率釀高房價？ 彭淮南首度回擊：高利率傷及無辜 - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》MOSFET旺翻！杰力首季登頂、每股賺3.14元 - 財經 - 時報資訊 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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