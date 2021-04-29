智利近期港口工人爆發抗議，推升英國金屬交易中心(LME)銅現貨及3個月期貨價格全面走揚，28日現貨收盤價9,880.25美元，日漲幅為0.2％，續創近10年新高，直逼2011年2月締造10,190美元新天價。線纜類股近三個月漲幅逾40％～300％，29日線纜類股股價多半拉回，目前僅華新及榮星兩檔股票上漲。

國際銅、鎳價全面上揚，尤其銅現貨及期貨行情直逼1萬美元大關，今年具有上看1.2萬美元實力，客戶預期銅價上漲，加上台商回流設廠及房地產景氣復甦，營建業又不斷推新案，有助於線纜業者將銅價上漲，等幅調漲反映在電力線纜、漆包線、銅材、光纖線纜或銅箔基板等產品報價上。

業者指出，線纜業者經歷2008年全球金融風暴後，國際銅價一度暴漲突破萬美元大關，隨後銅價腰斬，最低跌破5,000美元。當時不少線纜業者誤判形勢，不願意拋售銅庫存，至使帳面至少認列幾億元，多則數十億元銅跌價損失。這幾年，各線纜上市公司為了規避銅跌價風險，接獲客戶訂單，通常會點選LME銅3個月期貨均價，雖只賺取代工費但毛利固定，銅價上漲，可以反映在售價上，營收大幅成長，今年第一季獲利仍優於去年同期。

國際銅價續創，華電、華新、華榮、大亞、宏泰、大山、億泰、榮星及合機等線纜股近三個月股價漲幅從40％～300％不等。

華新27日率先宣布，因應鎳價上漲，調漲5月不鏽鋼各系列盤元產品價格，每公噸調漲新台幣2,000元～5,000元不等。銅材、電力線纜報價也隨銅價上漲而調漲，加上華新轉投資華新科、華邦電等公司，今年第一季獲利也優於去年同期，華新第一季EPS可優於去年同期0.03元，使得華新連續兩天當領頭羊，股價帶頭上漲。

華榮、億泰及大亞等檔股票遭證交所列為警示股，陸續公佈自結2月或3月獲利，表現亮眼。華榮2月本業獲利不到1億元，但認列處分瑞鼎股票及金融評價利益，以及投資其他股票回沖利益大增，總計7億元，是華榮2月獲利創單月新高的主因，EPS攀升至1.81元。億泰3月轉虧為盈，EPS回升至0.03元。大亞公布自結3月EPS為0.46元，勝過去年第一季0.24元。

(工商 )