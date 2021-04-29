因新北市出現染非洲豬瘟漂流死豬，農委會29日指出，為強化防疫措施，各地方政府就養豬場轉型情形的查報週期，由每月改成每日，目前最新查認結果是，3月底前，查有4案使用違法廚餘者，相關地方政府正依《飼料管理法》第29條第2款所定使用「違法廚餘案件裁罰基準」處辦中。

農委會指出，雖然非洲豬瘟疫情入侵的風險，在邊境部分因受到疫情影響入境人數而降低，但是為阻絕藉由廚餘傳播的風險，各相關部會署及地方政府仍將各司其職，並落實依法查處。

農委會強調，為防範非洲豬瘟疫情入侵並透過未落實蒸煮的廚餘傳播，除加強邊境各項檢疫措施之外，境內也加強廚餘再利用管制及輔導廚餘養豬場轉型，目前有694場取得環保機關廚餘再利用檢核資格、726場轉用飼料或豆渣等植物性廢（殘）渣、566場出清或停養、退場。

農委會說明，自2019年度推動轉型輔導措施以來，為確認相關養豬場是否延續且如實配合轉型，於2020年度即成立計畫，請各地方政府就轄管配合轉用飼料或豆渣、出清或停養、退場之養豬場，定期查認並按月回報其轉型現況。

(工商 )