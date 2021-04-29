美國當地時間28日晚上9時（台北時間29日上午9時），美國總統拜登在國會參眾兩院聯席會議上發表演講。據法新社報導，拜登在講話時表示，美國將與中國競爭，但不會尋求衝突。

環球網報導，這是拜登作為總統首次在國會發表演講。此時恰逢其上任百天之際，因此被多方認為具有象徵性意義。

據CNN直播報導，拜登在講話中呼籲兩黨合作，並提出其全面的基礎設施建設計畫，稱這是保持美國「全球競爭力」，「尤其是與中國（競爭力）」的手段。

(旺報 )