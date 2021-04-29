拜登首次國會演講 美國將與中國競爭 但不尋求衝突 10:472021/04/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登首次國會演講稱，美國將與中國競爭，但不尋求衝突。(圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國當地時間28日晚上9時（台北時間29日上午9時），美國總統拜登在國會參眾兩院聯席會議上發表演講。據法新社報導，拜登在講話時表示，美國將與中國競爭，但不會尋求衝突。 環球網報導，這是拜登作為總統首次在國會發表演講。此時恰逢其上任百天之際，因此被多方認為具有象徵性意義。 據CNN直播報導，拜登在講話中呼籲兩黨合作，並提出其全面的基礎設施建設計畫，稱這是保持美國「全球競爭力」，「尤其是與中國（競爭力）」的手段。 拜登國會聯席會議演說 首度有2女性同框寫歷史 拜登就職滿百日 學者認為對台灣支持更強化 (旺報 ) #拜登 #美國 #中國 #報導 #將與 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面對變局 中國的8大戰略目標 04:102021/04/29 焦點新聞 鮑爾將執掌美國國際開發總署 負責對外援助 08:342021/04/29 國際 較量比氣長 中國把華府拉入持久戰 04:102021/04/29 焦點新聞 德將派軍艦赴亞洲避開台海 議員批對陸磕頭 08:342021/04/29 國際 MSCI 將推20個中國主題指數 04:102021/04/29 全球財經 營秘法修正 藍委籲不應侷限中國 04:102021/04/29 財經焦點 社評／東升西降與台灣的命運 04:102021/04/29 焦點新聞 8月起 美放寬中國留學生入境 04:102021/04/29 產業財經 加密幣賭局2／最怕各國政府納管 2017年大崩盤恐再現 11:112021/04/29 財經 中國人口世界第一 地位恐不保 04:102021/04/29 全球財經 《美股掃瞄》聯準會維持政策不變 標普500指數近收平 08:532021/04/29 財經 兩岸熱門新聞 陸載人航太工程踏出第一步 天宮太空站核心艙成功發射 - 兩岸 - 旺報 陸航母山東號、兩棲艦海南號 進南海海試演練 - 兩岸 - 旺報 美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降 - 兩岸 國台辦警告台灣修憲「勿謂言之不預」 陸委會嗆：我們不會接受 - 兩岸 告別韜光養晦 絕不當頭到奮發有為 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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