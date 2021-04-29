教育部今天證實，位於嘉義縣的稻江科技暨管理學院今年再度提出停辦計畫，後續將依法進行審查程序。

受到少子女化衝擊，台灣不少大專面臨轉型退場危機，稻江學院去年5月自行宣布停辦，安排既有學生轉學，學生組織自救會抗爭，要求原校畢業。教育部於去年7月退回停辦計畫，要求改為「先停招後停辦」，維護師生權益。

一個學年度即將過去，教育部今天證實，稻江學院經今年3月24日校務會議、3月30日董事會決議後，已於本月8日再度申請停辦，後續將依「私立學校法」和「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」等相關規定，辦理審查程序。

依法私校認為辦學窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，可經校務會議、董事會決議，自行向主管機關申請停辦，稻江學院便是依此向教育部申請。

近期面臨轉型、退場的私校中，台灣觀光學院也於本月提交停辦計畫，教育部日前表示，預計核定停辦計畫後，將協助學生轉學安置到鄰近縣市私立技專校院。

稻江學院希望停辦、讓學生轉學安置，去年卻被教育部退回計畫，改為先停招後停辦，兩校情形大不相同。教育部日前曾解釋，台觀學院欠缺營運資金，扣除積欠補助款，頂多勉強營運到7月，研判學生很難在這樣的環境正常學習。

根據教育部大專校務資訊公開平台，稻江學院在108學年度仍有可用資金新台幣7686萬元，負債占總資產比率為2.11%。109學年度仍在學276人，專任教師17人。（編輯：唐聲揚）1100429

(中央社)