美國指控1名中國商人走私海洋科技至美國以外，讓中國1所涉及水下無人機開發的軍事大學不當獲利。對此，他今天認罪。

覃樹人（Shuren Qin）是1名海洋生物學家，創辦了1家銷售海洋儀器的公司。他在波士頓的聯邦法庭上認罪，承認非法將可以用來監聽水下聲音、被稱做「水中感音器」（hydrophone）的設備出口到中國。

在美國愈來愈擔心中國構成的國家安全威脅下，覃樹人在2018年被指控犯罪。

美國司法部助理部長德梅斯（John Demers）今天在喬治華盛頓大學（George Washington University）的研討會上表示，在拜登政府掌權下，中國的間諜活動及竊取科技的案子，仍是司法部的首要任務。

住在麻薩諸塞州（Massachusetts）衛斯理（Wellesley）的覃樹人，對包括密謀做出違法出口、簽證詐欺、洗錢、走私等10項指控認罪。

檢方先前也指控45歲的覃樹人出口無人水面載具和自動船，並稱他在2015年到2018年期間，提供價值800萬美元物資給中國政府掌控的公司。

他只承認有關60具水中感音器的指控，那批器材價值10萬美元。根據1項認罪協議，檢方同意建議將他面臨的刑期，依聯邦量刑指南訂在87個月到108個月的低點。

覃樹人這次的認罪是有條件的，如果法官決定不放棄對他不利的證據，他仍可能上訴。

辯方律師表示，覃樹人2005年在中國成立「青島領海海洋儀器有限公司」（LinkOcean Technologies Ltd ），提供科學家海洋儀器，2014年舉家移民到美國，並獲得永久居留權。

檢方表示，西北工業大學是中國軍方研究機構，要求覃樹人取得用作反潛戰用品，和他從美國製造商獲得的水中感音器。

覃樹人的委任律師凱托威爾（William Kettlewell ）表示，覃樹人不知道西北工業大學打算如何使用那些用品；西北工業大學也被起訴，但從未派員出庭。

(中央社)