星球實驗室的衛星照片顯示，大陸第二艘航空母艦山東號於28日離開海南三亞海軍基地港口，進入南海。隨後，才剛於4月23日正式服役的4萬噸級兩棲攻擊艦海南號 也於當天離開海南三亞基地進入南海。

山東號於2019年12月17日服役，並已在距離大連、三亞基地較近海域進行9次海上測試。這次是公開紀錄的第十次海上測試，並且有海南艦陪同。

山東號從造船廠移交給海軍後，預計花費18個月（1年半）的時間將能如同遼寧艦實現「初始作戰能力」。在完成「初始作戰能力」驗證後，山東號即會如同遼寧艦展開遠海演練，時間點預估會落在今年下半年。

大陸第一艘航母遼寧號方於10至25日在南海完成各項演練並自巴士海峽離開南海。日本防衛省統合幕僚監部表示，海上自衛隊確認中國海軍航空母艦遼寧號等共6艘艦艇編隊，26日至27日從太平洋穿過日本沖繩本島與宮古島間海域北上東海。

遼寧號編隊進入東海後，還派遣1架直升機從遼寧號起飛，接近日本聲稱擁有主權的釣魚台列嶼中的赤尾嶼，在赤尾嶼北方約50公里到100公里處飛行，航空自衛隊戰機因此緊急升空。

(旺報 )