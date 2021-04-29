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Atlanta Hawks | 04.28.21



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緊接在籃網成為東區首支晉級季後賽球隊之後，七六人29日靠著塞斯柯瑞貢獻20分，恩比德與托必亞斯哈里斯各有17分，最後以127比83狠狠修理少了崔楊的老鷹，確定提前搶下本季季後賽門票，也是東區第2支率先宣告晉級球隊。

「從這個球季一開始，我們的目標就是贏下總冠軍，」恩比德賽後信心滿滿表示，「接下來還有不少步驟需要面對，但我們現在擁有一切奪冠所需要的元素。」目前七六人只差東區龍頭籃網1場勝差，且領先東區第3公鹿2.5場勝差的距離。

托必亞斯哈里斯並未很興奮提前拿下季後賽門票，畢竟他們的目標不僅於此，「我們當然希望可以最先搶到季後賽門票，我們並未因此滿足，因為我們擁有球迷很高期待成為一個團隊，我們很清楚這些，所以晉級季後賽之後，我們不會慶祝。」

左腳踝扭傷的崔楊，目前已經連4場缺陣，但他今天仍在末節被吹技術犯規，原因是在板凳席大聲抗議裁判尺度不公，可惜比起在場邊叫囂，老鷹更需要他趕緊回到場上，老鷹今天以柯林斯21分最高，先前造成詹姆斯嚴重扭傷的索羅門希爾也有14分。

(中時 )