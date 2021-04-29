台灣水情告急，昨日各地都有明顯降雨，不少人歡呼。近日一名女網友分享一段影片，一早出門準備上班，住家樓梯間上萬隻白蟻狂飛，令她感到十分噁心，並問及網友「看到這種情況該怎麼辦？」，不少網友雖起雞皮疙瘩，但也忍不住歡呼「終於要下雨了」，更提出有效消除白蟻的解決辦法。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆怨2公社》分享一段9秒短片，她表示一早準備上班，才剛踏出家中大門，就被眼前影像嚇傻，只見住家樓梯間、走廊，聚集數以萬隻白蟻在空中狂亂飛舞，遍布家中大門、地面及牆面，畫面令人頭皮發麻，她無奈地說「遇到這種情況該怎麼辦？」

該影片曝光僅12小時，吸引2.7萬網友按讚、分享及留言，「看得我都腳軟了」、「太誇張了」、「我要起雞皮疙瘩了」、「這是黑魔鬼吧」、「看到直接放聲尖叫啊」、「我都想拿電蚊拍出來了」；也有不少人看到這幕直呼，「天啊！這是要下大雨的前兆」、「大雨要來了」、「這幕雖然很噁心，但不知道為什麼我心裡很開心，因為終於要下雨了」、「終於要爆發了，要下雨了」。

另外，留言中也有網友提供消滅白蟻的方式，包括放幾罐水煙殺蟲劑在地上、白蟻是趨光性，把樓梯間燈關掉就會飛走了、提一桶水放在地上，再把燈關掉等。

影片來源：爆怨2公社

(中時新聞網)