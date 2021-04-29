月租雅床含水電僅1350元，超狂租屋文驚呆網友。（圖／翻攝自臉書）

台中一位房東PO文表示，雅床出租！地點鄰近市場、超商、公車和火車站，生活機能便利，每月房租含水電僅1350元，但屋內毫無裝潢、上下舖沒有簾子遮擋，旁邊還擺放雜物，奇葩環境引起網友討論，這也太狂了，我是廢物的概念嗎？

一名房東日前在臉書社團《台中租屋資訊交流，最完整的租屋資訊》上發文分享，台中西區「雅床出租」，地點鄰近市場、超商、公車站、火車站和圖書館，附近也有24小時營業的小吃店，生活機能相當便利。，出租單人上下舖床位，每個月的租金為1000元，水電費350元，押金2個月。

從照片中可見，房間的牆壁都是水泥牆，牆上還有著細細的木條框外露，窗邊則堆疊著許多保麗龍箱，且內部看起來並沒有擺放其他家具，只有一張上下舖單人床，且房間整體也沒有特別裝潢過，看起來非常簡陋。最扯的是，這張上下舖的床感覺像是將兩張單人床疊起來，旁邊並沒有看到可以爬上去上舖的樓梯。

超狂租屋文引發網友討論，「這個上舖要自己自備爬梯上去嗎」、「大家看清楚是租床位『雅床』」、「這樣也行笑死」、「超優惠住宿」、「我看了什麼」、「我以為是雅房，結果一看是雅床，這個名詞很陌生，供一張單人木板床且可能和別人共用一室，誰會住？」、「我是廢物的概念嗎」、「這太狂了！」

也有部分網友狂酸房東，認為房間就像倉庫一樣，沒有裝潢也毫無隱私，因此也有人建議，「牆身重漆讓環境光亮一些，住客心情變好，生存動力也會提高。」對此，房東表示，這間房提供給真正有需要的人，如果有興趣短租一天也可以。

(中時新聞網)