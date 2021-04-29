中國債券市場的規模與重要性與日俱增，過去兩年外資佔中國債市比例穩定增加，無懼全球疫情的影響，這段期間以來，投資人坐享具吸引力的投資回報，且市場波動性甚低。法人表示，雖看好其後市但因中國債標的良莠不齊需更謹慎挑標的。

路博邁固定收益投資長Brad Tank表示，過去這一年，大陸不僅在債市的報酬率展現韌性，經濟成長也表現不俗，在強勁的工業產出與出口貿易的支持下，大陸GDP寫下18.3％的年增率，且零售消費的年增率更加亮眼，成長率高達34.2％。長期而言，路博邁持續看好中國債券市場，但該公司上海固定收益投資團隊正密切觀察某一家國營企業（中國華融）不良債的後續發展。

Brad Tank認為，中國華融的事件或許會讓審慎的投資人暫時停下腳步，表面上看來，大陸的中央政府與地方政府負債相對於GDP的佔比將近80％，但是地方政府的負債大多隱藏在國營事業身上－特別是地方政府融資平台。未來幾年可能會有更多的未爆彈浮上台面並引發更大的波動性。任何一起類似的事件不僅會影響大陸的經濟與債券市場，全球同樣無法置身事外。故此，未來投資人得持續密切關注。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢則認為，預計美國公債利率將維持目前的波動率，這可能會導致利差擴大，但是，對新興市場將具正面效益，因為利差擴大將為商品價格帶來強勁的支持，使新興市場企業的基本面不斷改善，大陸為原物料主要產出國，受惠程度大，也將有助於中國高收債的漲升行情。因此，美國公債穩定的波動將可為債券資產帶來良好的支撐，目前中國債市的震盪為潛在的買進機會。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，全球三大債券指數供應機構之一的富時羅素3月底宣布，經過數月監測與審核後，決定自今年10月29日開始將大陸國債納入其富時世界國債指數。受益於國債納入國際指數、投資准入程度改善等因素，境外投資者配置中國債券的步伐將加快。也有助於中國債券市場引入更多投資者，中國高收債吸引力可望提升。此外，聯準會重申通膨大幅攀升僅為暫時性現象，貨幣政策仍將維持寬鬆基調，有利資金回流具投資價值之中國高收益債券市場。

不過，法人更提醒投資人投資中國債挑選標的更要特別小心謹慎。

(工商 )