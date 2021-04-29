台北國賓大飯店已經啟動改建計畫，並擬於2022年上半年正式動工。為回饋長期以來支持國賓的顧客，匯集各廳精華菜色的明園西餐廳，將於5月1日起舉辦「國賓感恩回饋季」活動，平日午晚餐800元，假日午晚餐900元，為迎接改建前的第一波餐飲促銷活動。

台北國賓大飯店開業近一甲子，為台灣第一家五星級飯店，長期以來為國內外政商名流、賓客雲集首選的飯店。透過細膩的服務，以及各式引領台灣餐飲潮流的道地美食，餐飲及住宿成為許多陪伴台灣人成長的共同記憶。

台北國賓大飯店館內明園西餐廳則匯集館內各式餐廳經典料理，讓顧客一次盡享國賓中西特色美饌。除了多道經典料理外，現切日式生魚片區，每日新鮮直送的鮮魚，更是饕客必嘗的美味重點；鐵板香煎區以及現切爐烤區，每日精選食材由師傳現煎現切，尤其是受到顧客好評的現切爐烤牛小排，肉質軟嫩細緻；各種精緻的法式手工甜點小巧誘人，兼具視覺享受同時也滿足味蕾。

明園西餐廳豐富多元的無國界饗宴，5月1日起推出「國賓感恩回饋季」活動，平日午晚餐只需800元，假日午晚餐900元，就可以品嘗到國賓粵菜廳及國賓川菜廳多道經典菜色、多國風味熱食區、現切爐烤牛小排、法式手工甜點等難忘的好味道，即日起接受預訂。

(工商 )