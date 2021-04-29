迎接4月29日開幕十周年，北投麗禧溫泉酒店自5月10日至9月30日止，推出「逢十有禧」住房專案，凡於活動期間10、20、30日之指定日期入住，即享客房升等、套餐升級、延遲退房等六大優惠，總價值最高8,000元。一泊二食專案入住，專案價平日15,950元起、假日16,830元起，每日限量10間。

北投麗禧酒店今年更以「響應公益．十年有你」為主題，攜手致力於偏鄉學童照護且為傳善獎得主的「孩子的書屋」一同發起公益打卡與留言捐書活動，只要在社群上分享北投麗禧打卡照，並加上指定公益主題標籤，每則貼文飯店即捐出10元予孩子的書屋，用以幫助偏鄉學童生活就學；抑或於專屬留言卡寫下對偏鄉孩童鼓勵話語，飯店即捐贈一本書支持孩子的書屋閱讀計畫，讓知識的力量在偏鄉萌芽茁壯。

北投麗禧溫泉酒店自開幕第三年起，每年皆與公益團體合作推動關懷偏鄉行動，已成為周年慶之傳統，今年適逢開幕屆滿十周年，特別攜手深耕偏鄉弱勢孩童教育的「孩子的書屋」一同推動資助偏鄉公益活動，孩子的書屋不僅為2020年傳善獎得主，同時創辦人陳爸的故事亦感動四方，透過20餘年於台東偏鄉地區打造九間書屋，提供超過2000名長期被忽略或飽受家庭暴力的偏鄉孩童一個安心避風港。今年希望藉由最簡單的方式邀請大眾一同響應公益，結合北投麗禧制高點的絕佳美景打卡熱點，自4月29日至6月30日止，推出「十年有你．留住美好」打卡公益，凡於活動期間上傳在北投麗禧任一角落拍攝之照片或合照，並於社群平台Facebook或Instagram分享，加上公益主題標籤「#麗禧十年有我」與「#孩子的書屋愛無所畏」，每則貼文北投麗禧即捐贈10元予台東「孩子的書屋」，用以資助偏鄉學童生活所需。讓打卡分享美照的同時還能參與公益，為偏鄉孩童盡一份心力。

北投麗禧支持孩子的書屋偏鄉閱讀計畫，自5月10日至6月30日亦發起「留言傳愛．捐書到偏鄉」，邀請蒞臨飯店的貴賓寫下對偏鄉孩童的鼓勵話語，每填寫一張留言卡，北投麗禧即為此賓客捐贈一本書，留言卡也將透過孩子的書屋傳遞給偏鄉孩童，讓來自遠方的鼓勵與愛給予偏鄉溫暖，讓知識無遠弗屆。

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