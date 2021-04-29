網路知名紅人「MC姐」陳佳君26日深夜在西門町的「猛鬼國宅」西寧大樓墜樓不治，得年29歲。而事發地點西寧國宅過去就曾多次發生過事故，還擁有「台北最陰森的大樓之一」稱號，不少人在此燒炭、墜樓輕生、情殺，甚至還傳出有人暴斃，光20年就奪走30條人命，鬧得人心惶惶。

MC姐深夜倒臥西寧大樓1樓中庭，頭部、身體多處重傷骨折，被民眾發現後送往馬偕醫院救治，1小時後傷重不治，然而其實過去西寧大樓就曾發生命案，曾有一名老兵忘記帶鑰匙，試圖攀爬外牆進入家中，結果不慎墜樓死亡，還有一名婦人裸體陳屍電梯井，至今死因成謎。

由於西寧大樓命案頻傳，過去平均一年曾發生6起意外，因此開始傳出靈異事件，曾有住戶透露，家裡的寵物會對空屋吠叫，舉凡鬼壓床、耳邊有人吹氣、聽到詭異女子笑聲、模糊男人臉孔飄進衣櫥等等，都有人在大樓裡碰過，讓西寧國宅的氛圍越來越詭譎。

還曾有一名女子陪男友到西門町買鞋，卻被不知名的力量引到西寧國宅頂樓，差點就要跳下去，女子事後回想，當時她從頂樓看下去，發現有很多人在揮手，恐怖體驗讓人毛骨悚然，原本西寧國宅已經多年沒有再傳出命案，沒想到MC姐又從高處輕生墜樓，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)