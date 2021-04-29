近3年來寧願賠錢提前退伍的台灣基層軍士官達793人，其中以空軍人數最多。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，有三大原因讓軍官「想逃」：第一，兩岸關係導致大環境壓力；第二，軍機頻失事導致家庭壓力；第三，軍隊內部管理出現問題。

國民黨黨主席、立委江啟臣日前質詢時國防部，指出國軍近三年在軍中「賠錢提前退伍」的基層軍士官有793人，其中空軍司令部軍官83人、士官214人，合計297人，人數居三軍之冠。這與國防部對外宣傳，軍校招生與募兵都達標、招生率百分之百的形象，成強烈對比。

張延廷28日接受香港媒體《中評社》訪問表示，軍隊要先有量才能要求質，現在這種狀況持續下去，5年、10年後令人擔憂；尤其現在年輕人並不覺得兩岸會打仗，這是一個很大的警訊，「生於憂患死於安樂」，台灣內部自認兩岸不會打仗，這才是最危險的。

張延廷分析，軍官提前退伍是三大原因導致：第一，目前空軍壓力真的比較大，任務也比較吃緊，大陸軍機在西南空域波動頻繁，空軍勢必得常常待命、時時繃緊神經，生活品質一定下降、休假也不正常，且因兵員人力不足，總是這幾個人在輪，壓力一定很沉重，年輕人還有成家與戀愛需求，長久以來對生活的影響極大，所以當然想提前退伍。

第二，台灣軍機失事頻率太高，台灣現在又少子化，即便年輕人對此不介意，但他們的父母、另一半看了那麼多失事新聞，難免會勸他們別繼續飛，賠錢離開空軍，到外面還可能賺到更多錢，且不用賠上生命；第三，若軍隊文化、軍隊管理有問題，會造成內部勞逸不均，讓年輕人進入空軍後發現並非當初想像那麼好，甚至會覺得和文宣照片、招生廣告完全天差地遠，就會想要先退出了。

(中時新聞網)